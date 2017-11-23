Haber: Esra Öztürk

Ligin açılış maçında 24 Kasım Cuma günü saat 18.00’da17.sırada yer alan GrandmedicalManisapor takımı sahasında 11.sırada yer alan Adana Demirspor’u ağırlayacak. Ligdeki maçların 1 tanesi cuma günü, 4 tanesi cumartesi, 3 tanesi pazar günü ve 1 tanesi de pazartesi günü oynanacak. TFF 1.Ligin 13.hafta programı şu şekilde;

24 Kasım Cuma

18.00: GrandmedicalManisapor – Adanaspor ( Manisa 19 Mayıs Stadı)

25 Kasım Cumartesi

13.00: İstanbulspor A.Ş –Samsunspor ( Atatürk Olimpiyat Stadı)

13.00: Adanaspor – Gaziantepspor ( 5 Ocak Fatih Terim Stadı)

15.30: Akın Çorap Giresunspor – MKE Ankaragücü ( Giresun Atatürk Stadı)

15.30: Elazığspor – Boluspor ( Elazığ Atatürk Stadı)

26 Kasım Pazar

13.00: Ümraniyespor – Altınordu ( Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı)

15.30: Eskişehirspor – Çaykur Rizespor ( Eskişehir Yeni Stadyum)

18.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – BŞB Erzurumspor ( Gaziantep Stadı

27 Kasım Pazartesi

18.00: Denizlispor – BalıkesirsporBaltok ( Denizli Atatürk Stadı)