Haber: Esra Öztürk
Ligin açılış maçında 24 Kasım Cuma günü saat 18.00’da17.sırada yer alan GrandmedicalManisapor takımı sahasında 11.sırada yer alan Adana Demirspor’u ağırlayacak. Ligdeki maçların 1 tanesi cuma günü, 4 tanesi cumartesi, 3 tanesi pazar günü ve 1 tanesi de pazartesi günü oynanacak. TFF 1.Ligin 13.hafta programı şu şekilde;
24 Kasım Cuma
18.00: GrandmedicalManisapor – Adanaspor ( Manisa 19 Mayıs Stadı)
25 Kasım Cumartesi
13.00: İstanbulspor A.Ş –Samsunspor ( Atatürk Olimpiyat Stadı)
13.00: Adanaspor – Gaziantepspor ( 5 Ocak Fatih Terim Stadı)
15.30: Akın Çorap Giresunspor – MKE Ankaragücü ( Giresun Atatürk Stadı)
15.30: Elazığspor – Boluspor ( Elazığ Atatürk Stadı)
26 Kasım Pazar
13.00: Ümraniyespor – Altınordu ( Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı)
15.30: Eskişehirspor – Çaykur Rizespor ( Eskişehir Yeni Stadyum)
18.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – BŞB Erzurumspor ( Gaziantep Stadı
27 Kasım Pazartesi
18.00: Denizlispor – BalıkesirsporBaltok ( Denizli Atatürk Stadı)
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