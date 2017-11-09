Haber: Semih BAYKAL

TFF 1. Ligde 11’inci hafta karşılaşmaları gollü geçti, 9 maçta 24 gol kaydedildi. Bu gollerin 18’inin ev sahibi takımlar kaydederken deplasman takımları ise sadece 6 gol atabildi. Oynanan 9 maç sonunda ise maç başına ortalama 2,66 gol kaydedilirken takım başına ise 1,33 gol düşüyor. Ligde haftanın en ilginç olayı ise 11. Haftada oynanan 9 maçların 8’ini ev sahibi takımları kazanırken deplasmanda kazanan tek ekip ise Eskişehirspor’u 3-1 mağlup eden Ankaragücü oldu. 11.haftada berabere biten maçlar olmadı. Haftanın en gollü maçı Adana’da oynandı, ev sahibi Adanaspor Rizespor’u 3-2’lik sonuçla puansız gönderdi. Ligin 9 maçının 4 tanesi 2-0 ‘lık skorla biterken 2 maç ise 1-0 ‘lık skorla bitti.

11. Haftanın ardından TFF 1. Ligde sıralama değişmedi, Ümraniyespor 24 puanla liderliğini korudu. Erzurumspor’u 2-0 yenen Giresunspor 22 puanla 2’inci, haftanın tek deplasman galibi Ankaragücü 21 puanla 3’üncü, 18 puanlı 2 takımdan Elazığspor 4’üncü, Çaykur Rizespor ise 5’inci sırada yer aldı.. Erzurumspor ise 12 puanla 13’üncü sıraya indi.Boluspor takımı 11 puanla 14.sıraya yerleşti. Altınordu’yu yenerek 3 puanın sahibi olan Denizlispor takımı 11 puanla 15.sıraya yükseldi. Evinde yenilen tek takım Eskişehirspor ise 8 puanla 16. Sıraya geriledi. Manisaspor 7 puanla 17.sırada yer alırken, son sırada ise 2 puanla Gaziantepspor yer alıyor.

GENEL SONUÇLAR

TFF1.’inci Ligde 11’inci hafta sonrasında toplamda 11 maçının 7’sini kazanan Ümraniyespor ligde 24 puanla liderlik koltuğunda yerini koruyor. Ligde galibiyeti en az olan takım ise 1 galibiyetle Gaziantepspor oldu. Boluspor takımı ise sadece 3 galibiyet elde edebildi. Son 11 haftada 5 beraberliği bulunan Eskişehirspor ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü takımları en çok beraberlik alan takımlar olarak göze çarpıyor. 1 beraberlik ile Grandmedical Manisaspor ligin en az berabere kalan takımı. Boluspor takımının 2 maçında iki takım yenişemedi. En az mağlubiyet alan takımlar sıralamasında 1’er mağlubiyetle Ümraniyespor ve Akın Çorap Giresunspor listede liderliği paylaşıyorlar. En çok mağlup olan takım ise aldığı 8 mağlubiyetle Gaziantepspor olurken onu 7 mağlubiyetle Grandmedical Manisaspor takip ediyor. Aldığı 6 mağlubiyetle en çok yenilgi alan takımlar arasında 3. sırada yer alıyor. 11 haftanın sonunda attığı 24 golle Balıkesirspor Baltok takımı ligin en çok gol atan takımı olurken onu 20 golle Çaykur Rizespor A.Ş takımı takip ediyor. Gaziantepspor, attığı 4 golle rakip kaleleri en az havalandıran takım oldu. Ligin son sırasında bulunan Gaziantep takımı kalesinde gördüğü 22 golle en çok gol yiyen takım olarak göze çarparken onu 21 golle Eskişehir takımı takip ediyor. Kalesinde gördüğü 6 golle Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü takımı en az gol yiyen takım durumunda.. Artı 10 averajla lider Ümraniyespor takımı ligin en iyi averajına sahip olurken eksi 18 averajla Gaziantepspor en kötü averaja sahip olan takım. Bolu spor ise 12 gol atıp 15 gol yiyerek eksi 4 averaja sahip

İÇ SAHA DURUMLARI

İç saha lig performansı başarı sıralamasında Adanaspor ve Ümraniyespor 16 puanla iç sahasında en çok puan toplayan takımlar oldu. Manisapor sahasında ise sadece 1 puan toplaya bildi. Boluspor takımı sahasında sadece 8 puan toplayabildiler. 6 maçının 5’ini kazanmayı başaran Adanaspor liderlik konumunu devam ettirdi. Onu 5 galibiyetle Ümraniyespor takip ediyor. Sahasında galibiyeti bulunmayan tek takım ise Gaziantepspor. Manisapor, Denizlispor ve Gaziantepspor takımları aldıkları 3 mağlubiyetle sahasında en çok yenilen takımlar oldu. Adanaspor, Ümraniyespor ve Balıkesirspor Baltok takımı ise sahalarında yenilmezlik unvanına sahipler. Altınordu 3 beraberlikle en çok berabere kalan takım konumunda. Adana Demirspor ve Denizlispor sahalarında hiç berabere kalmayan takımlar. Deplasman performansı başarı sıralamasında ise 6 dış saha karşılaşmasının 3’ünden galip ayrılarak 11 puan toplayan Ankaragücü ilk sırayı aldı. Erzurumspor iç saha sıralamasında 10 puanla 7, dış saha sıralamasında ise 2 puanla 14’üncü olabildi. Boluspor kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Adanaspor, İstanbulspor, Elazığspor, Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor takımları 11’er golle sahasında en çok atan takımlar durumunda. 2 golle ise Gaziantepspor en az gol atan takım oldu. 11 golle Eskişehirspor takımı en çok gol yiyen takım iken MKE Ankaragücü, 2 golle sahasında en az yiyen takım oldu. Adanaspor artı 7 averajla en iyi durumda olan takım iken Gaziantepspor eksi 7 averajla en kötü averaja sahip olan takım. Boluspor ise 9 gol yiyip 9 gol atarak 0 averaja sahip.

DIŞ SAHA DURUMLARI

MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor 11 puanla deplasmanda en çok toplayan takımlar olurken Eskişehir ve Gaziantepspor ise deplasmandan hiç puan toplayamayan takımlar. MKE Ankaragücü, Akın Çorap Giresunspor ve Altınorduspor 3 galibiyetle deplasmanda en çok kazanan takımlar oldu. Deplasmanda Akın Çorap Giresunspor’un mağlubiyeti bulunmuyor. Gaziantep ise 5 mağlubiyetle en son mağlubiyeti olan takım. Samsunspor ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü takımları ise 3 beraberlikle en çok berabere kalan takımlar oldu. Boluspor 1 galibiyet 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle deplasmandan sadece 3 puan toplaya bildi. Balıkesirspor Baltok takımı attığı 13 golle deplasmanda en çok gol atan takım durumundayken yediği 15 golle de kalesinde en çok gol geren takım. Artı 4 averajla MKE Ankaragücü ve Ümraniye takımları en iyi averaja sahipken, eksi 11 golle Adanaspor ve Gaziantepspor takımları en kötü averaja sahip takımlar. Boluspor ise deplasmanda 3 gol atıp 6 gol yiyerek eksi 3 averaja sahip

TFF 1. LİG EN’LERİ

TFF 1. Ligde performans değerlendirme sonuçlarına göre en fazla maç kazanan ekip 7 galibiyetle Ümraniyespor olurken, 1 maç kazanabilen Gaziantepspor en kötü performans sergileyen takım olarak belirlendi. Ligde en fazla beraberliği bulunan takımlar 5 maçla Eskişehirspor ve Gazişehir, en fazla yenilgisi olan ekip ise 8 maçla Gaziantepspor oldu. Çaykur Rizespor ise ligin en golcü ekibi konumunu sürdürdü.