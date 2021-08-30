Ligde puanla tanışamadık

TFF 1. Lig’de Ümraniyespor'un averajla lider tamamladığı 3. haftanın ardından ligde puan alamayan iki takımdan birisi Boluspor oldu.

Ligde puanla tanışamadık

Haber: Ceylan Beykoz

 Tff 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarının ardından Ümraniyespor averajla liderliğe yükselirken, Boluspor ve Denizlispor ilk 3 haftayı puansız geçti. Milli takım maçları nedeniyle Pazar günü tamamlanan haftada Tuzlaspor,Keçiörengücü,Kocaelispor,Erzurumspor ve İstanbulspor  evinde 3 puan alırken , Ümraniye,Eyüp,Manisa ,Ankaragücü ise deplasmanda gülen taraf oldular.

Boluspor bir maç Bay geçti ve oynadığı 2 maçta rakiplerine mağlup oldu. Denizlispor ise oynadığı 3 maçtan da puan alamadı. Ligde, Ümraniyespor,Eyüpspor ve Manisaspor ise oynadığı 3 maçtan da 3 puan alarak lige çok iyi bir başlangıç yaptılar.

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