Ligde puanla tanışamadık

Haber: Ceylan Beykoz

Tff 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarının ardından Ümraniyespor averajla liderliğe yükselirken, Boluspor ve Denizlispor ilk 3 haftayı puansız geçti. Milli takım maçları nedeniyle Pazar günü tamamlanan haftada Tuzlaspor,Keçiörengücü,Kocaelispor,Erzurumspor ve İstanbulspor evinde 3 puan alırken , Ümraniye,Eyüp,Manisa ,Ankaragücü ise deplasmanda gülen taraf oldular.

Boluspor bir maç Bay geçti ve oynadığı 2 maçta rakiplerine mağlup oldu. Denizlispor ise oynadığı 3 maçtan da puan alamadı. Ligde, Ümraniyespor,Eyüpspor ve Manisaspor ise oynadığı 3 maçtan da 3 puan alarak lige çok iyi bir başlangıç yaptılar.