Haber: Semih Baykal

Spor Toto 1. Ligin 24. Haftasında Boluspor, Altınordu’ya konuk olacak. Mücadele 26 Şubat Pazartesi günü saat 18.00’da İzmir Bornova Stadyumunda oynanacak. Kırmızı beyazlılar, ligin geri kalan 23 haftada topladığı 34 puanla 7.sırada kaldı. Boluspor ligin 23.haftasında sahasındaBüyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele Mert Nobre’nin golleriyle1-1 sona erdi.İzmir temsilcisi Altınordu ise ligde 36 puanla 6.sırada yer alıyor. Altınordu ise ligin 23. haftasındadeplasmanda Gaziantepspor’a konuk oldu. Gaziantep Stadyumunda oynanan mücadeleyi Altınordu takımı 1-0 kazandı. İzmir Temsilcisi Altınordu’ya galibiyeti getiren golü 21.dakikada Uğur Arslan Kuru kaydetti. Spor Toto 1.Ligin 24.haftanın fikstürü şu şekilde;

24 Şubat Cumartesi;

15.30: MKE Ankaragücü – Gaziantepspor ( Ankara 19 Mayıs Stadyumu)

15.30: Balıkesirspor Baltok – Samsunspor ( Balıkesir Atatürk Stadyumu)

25 Şubat Pazar

13.00: Ümraniyespor – Akın Çorap Giresunspor ( İstanbul Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı)

13.00: Grandemıcal Manisaspor – Eskişehirspor ( Manisa 19 Mayıs Stadyumu)

15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Denizlispor ( Gaziantep Stadyumu)

15.30: Çaykur Rizespor – Elazığspor ( Rize Çaykur Didi Stadyumu)

18.00: Adana Demirspor – İstanbulspor ( Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu)

26 Şubat Pazartesi

18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Adanaspor ( Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu)

18.00: Altınordu – Boluspor ( İzmir Bornova Stadyumu)