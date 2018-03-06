Haber: Semih Baykal

Boluspor, ligin 26.haftasında BalıkesirsporBaltok’a konuk olacak. Mücadele 7 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da Balıkesir Atatürk Stadyumunda karşı karşıya gelecekler. Boluspor ligin geri kalan 25 haftasında topladığı 40 puanla 4.sırada yer alırken, BalıkesirsporBaltok ise ligde topladığı 36 puanla 9.sırrada yer alıyor. Boluspor ligin 25.haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Mücadeleyi BolusporRydellPeopen, RenatoArapi ve Akabueze’nin golleriyle 3-1 kazanırken, Ankaragücü’nün tek golünü ise 70.dakikada Enes Kubat kaydetti. Rakip BalıkesirsporBaltok ise Gaziantepspor’a konuk oldu. Mücadeleyi Balıkesirspor Oğuz Yılmaz, Nızamettin Çalışkan ve Burak Çalık’ın golleriyle 3-1 kazanırken, Gaziantepspor’un tek golünü 28.dakikada Erdal Ahmet Özdemir kaydetti. 26.hafta fikstürü şu şekilde;

7 Mart Çarşamba

16.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Eskişehirspor

16.00: Adana Demirspor – Denizlispor

19.00: BalıkesirsporBaltok – Boluspor:

19.00: Çaykur Rizespor – Gaziantepspor

8 Mart Perşembe

16.00: Altınordu – İstanbulspor

19.00: MKE Ankaragücü - Adanaspor