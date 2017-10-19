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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Ligde son haftalarda neler oldu?

    TFF 1. Lig’de 8’inci hafta karşılaşmalarında toplam 9 maç oynandı. Oynanan 5 maçı ev sahibi takım kazanırken 4 maç ise ilginç bir sekilde 1-1 eşitlikle son buldu. Bu maçlarda deplasman takımlarından kazanan çıkmadı.

    19 Ekim 2017 Perşembe 11:10
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    Ligde son haftalarda neler oldu?

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Lig’de bu haftaki karşılaşmalarında 20 gol kaydedildi. Haftanın en gollü karşılaşması Adana’da oynandı.Ev sahibi takım Adana Demirspor sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. 05 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanan mücadele 3-1 Adana Demirspor üstünlüğü ile son buldu. Bu karşılaşma bu haftanın en gollü maçı oldu.

     

    SIRALAMA

    8’inci hafta karşılaşmaları sonrasında 17 puanlı Ümraniyespor liderlik koltuğunu korurken, 16 puanlı Giresunspor 2’inci sırayı aldı. 14 puanlı takımlar Altınordu 3, MKE Ankaragücü 4, Çaykur Rizespor 5, Elazığspor 6, adana Demirspor 7’inci olarak sıralandı.  Adanaspor 13 puanla 8, 12 puanlı Balıkesirspor 9, 11 puanlı İstanbulspor ise 10’uncu sırada yer buldu. Erzurumspor ve Samsunspor 9 puanla 11.ve12. sırada yer alırken temsilcimiz Boluspor 8 puanla 13. Sıraya geriledi.

     

    GALİBİYET EN’LERİ

    8 haftalık periyotta ligin en fazla galibiyet alan takımı 5 maçla Ümraniyespor oldu,  Gazişehir, Eskişehirspor, Denizlispor ve Gaziantepspor ise 1 galibiyette ligin en az galip genel takımları oldu. Giresunspor, Eskişehirspor ve Eskişehirspor 4 maçla en fazla berabere kalan takımlar olurken Adanaspor, Gaziantepspor ve Manisaspor 1 beraberlikle en az berebare kalan takımlar oldu.  Ligin en fazla mağlup olan takımı ise 6 maçla Gaziantepspor oldu. Akın Çorap Giresunspor takımı ise ligde mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım. Temsilcimiz Boluspor ise son 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

    EN GOLCÜ EKİPLER

    TFF 1. Ligin en golcü ekipleri 17 golle Rizespor ve Altınordu olurken, gol çokluğu bakımından bu takımı 15 golle Balıkesir Baytok, 14 golle Adana Demirspor ve Ümraniyespor takip etti. Ligde kalesinde en çok sayıda gol gören ekipleri ise 17 golle Gaziantepspor ve Eskişehirspor oldu.Boluspor ise rakip kaleye 9 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Buna göre temsilcimiz Boluspor eksi 1 averaja sahip. Ligde Gaziantepspor eksi 13 gol averajı ile en düşük averaja sahip olan takım konumunda görünürken onu eksi 7 averaj ile Denizlispor takım ediyor. Ligin averaj bakımında en iyi durumda olan 3 takım var. Artı 7 averaja sahip Ümraniyespor, Akın Çorap Giresunspor ve Altınordu A.Ş takımları gol averajı bakımından en iyi averaja sahip takımlar olarak yer alıyor.

    İÇ SAHA PERFORMANSI

    Ligin iç saha performansı en yüksek olan takımları 4 maçta 4 galibiyetle Adanaspor ve Ümraniyespor olarak kaydedildi. Bu takımlar 4 iç saha maçlarında puan kaybetmeyen takımlar olarak göze çarpıyor. Galibiyet çokluğuyla bu takımları 3 maçla Adana Demirspor takip etti.  İç sahasında galibiyeti bulunmayan tek takım ise Gaziantepspor takımı yer alıyor. Evinde en fazla maç kaybeden ekipler 4 maçta 3 mağlubiyetle Gaziantepspor ve Denizlispor olarak tespit edildi.Boluspor Kulübü ise sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Temsilcimiz bu maçlarda 6 gol atarken 5 gol yedi. B verilere göre Boluspor sahasında 5 puan toplaya bildi.

    DEPLASMAN PERFORMANSI

    TFF 1. Ligin deplasmanda en fazla kazanan takımı 4 maçta 3 galibiyetle Altınordu takımı oldu.  Gazişehir, Erzurumspor, Eskişehirspor, Denizlispor ve Adanaspor takımları ise deplasmanda hiç maç kazanamadı.. Deplasmanda en çok puana 9 puanla Altınordu A.Ş. sahip iken bunu 8 puanla Akın Çorap Giresunspor takımı takip ediyor. Adanaspor ise 4 deplasmanmaçının 3’ünü kaybeden ve bu maçlardan sadece 1 puan toplayarak dış saha performansı bakımından son sırada kaldı. Deplasmanın en golcü ekipleri ise 9 golle Altınordu ve Çaykur Rizespor olarak belirlendi. Deplasmanda gol atayan tek takım ise Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak göze çarptı. Gazişehir takımı deplasmanda hiç gol atamamasına rağmen dışarda 2 gol ile en az gol yiyen takım unvanına sahip. Deplasmanda en çok gol yiyen takımlar ise 10 golle Eskişehir ve Denizlispor takımları yer alıyor. Temsilcimiz ise deplasmanda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyete sahip. bOluspor Deplasmanda 4 maça çıkarken bu maçlardan hiç beraberlik ile ayrılmadı. Bu 4 maçta Boluspor rakip kaleye 3 gol atarken 5 gol attı. Bu maçlardan sadece 3 puan toplaya bildi.

     

    8.HAFTA MAÇ SONUÇLARI

    Erzurumspor 1 – 0 İstanbulspor A.Ş.

    Gazişehir 1 – 1 Giresunspor

    Balıkesirspor 2 – 0 Gaziantepspor

    Ümraniyespor 2 – 1 Elazığspor

    Adana Demirspor 3 – 1 Eskişehirspor

    MKE Ankaragücü 2 – 0 Boluspor

    Altınordu A.Ş. 1 – 1 Adanaspor A.Ş.

    Çaykur Rizespor A.Ş. 1 – 1 Samsunspor

    Manisaspor 1 – 1 Denizlispor

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig’de, 8’inci, Hafta

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