Ligdeki İlk Golünü Attı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde alt sıralardan kurtulmak isteyen Beypiliç Boluspor, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Altay karşılaşmasından galibiyet ile ayrılmayı bildi. Ligde 2.galibiyetin alan kırmızı beyazlı ekipte galibiyet golü Gökhan Sazdağı’nın ayağından gelirken, tecrübeli futbolcu da ligdeki ilk golünü Altay’a karşı atmış oldu. Bu sezon ligde 637 dakika forma giyen kırmızı beyazlı futbolcu, karşılaşmanın 77. dakikasında Aykut’un uzun pasında savunmanın arkasında buluştuğu topu kalecinin üzerinden şık bir vuruşla filelere göndererek Beypiliç Boluspor’a 3 puanı getiren isim oldu. Ziraat Türkiye Kupasında Kahramanmaraşspor karşılaşmasında da fileler havalandıran Gökhan, bu sezon gol sayısını 2’ye çıkardı. Gol sonrası tekmeliğini gösteren Gökhan golü ailesine hediye ettiğini gösterdi.