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31 Aralık 2017 Pazar
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    • Ligden önemli notlar

    TFF 1. Lig'de Boluspor’un 6.sırada bitirdiği ilk yarıda 4 takım liderlik koltuğuna oturma sevinci yaşadı. 2017-2018 sezonu ilk devresi ise MKE Ankaragücü zirvede tamamladı.

    31 Aralık 2017 Pazar 14:49
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    Ligden önemli notlar
    Haber: Esra Öztürk

    Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5 ve 6. takımların play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, play-off'tan bir ekip daha adını Süper Lig'e yazdıracak. Ligde son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek. İlk 17 haftalık süreci 34 puanla MKE Ankaragücü'nün lider tamamladığı ligde, başkent temsilcisini 2 puan geriden Ümraniyespor takip etti. 31 puana sahip Çaykur Rizespor, 30 puanlı Akın Çorap Giresunspor, 26 puanlı Adanaspor ile 24 puan ve averajla Boluspor ise play-off barajında yer aldı. Devreyi 14 puanla tamamlayan Denizlispor, 11 puanlı Grandmedical Manisaspor ile 4 puana sahip Gaziantepspor ise düşme hattında bulunuyor. İlk yarı boyunca Ümraniyespor 6, MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor dörder, Akın Çorap Giresunspor ise 3 hafta liderlik koltuğunda yer aldı.

    4 TAKIMA CEZA

    TFF 1. Lig'de 4 takım, puan silme cezası aldı. Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Gaziantepspor'un üçer puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından, Grandmedical Manisaspor'un ise 3 puanı TFF Kulüp Lisans Kurulu, 6 puanı da FIFA'nın kararı doğrultusunda TFF tarafından silindi.

    SERİLER

    MKE Ankaragücü'nün 5 maçlık galibiyet serisi yakaladığı ligde, Akın Çorap Giresunspor, Boluspor ile Çaykur Rizespor da dörder müsabakadan üst üste 3 puanla ayrıldı.

    İlk yarının lideri MKE Ankaragücü, üst üste 12 maç, Ümraniyespor ise art arda 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Gaziantepspor 15, Adana Demirspor ise üst üste 8 müsabakada galibiyet alamadı.

    2017-2018 SEZONU İLK YARI RAPORU

    En az kart gösterilen hafta: 4. hafta (32 sarı, 1 kırmızı)

    En fazla kart gösterilen hafta: 2. hafta (61 sarı, 1 kırmızı)

    Kırmızı kart gösterilmeyen hafta: Yok

    En fazla sarı kart gösterilen hafta: 2. hafta (61)

    En az sarı kart gösterilen hafta: 4. hafta (32)

    Futbolcuları kırmızı kart görmeyen takımlar: Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep

    Futbolcuları en fazla kırmızı kart gören takım: Elazığspor (6)

    Futbolcuları en fazla sarı kart gören takım: Denizlispor ve Samsunspor (54)

    Futbolcuları en az sarı kart gören takım: Balıkesirspor Baltok (33)

    Skorların tasnifi: 153 maçın 45'i beraberlikle tamamlandı, 71'i ev sahibi, 37'si de deplasman takımı olmak üzere 108 maç bir ekibin galibiyetiyle bitti ve maçlarda 15 ayrı skor görüldü.

    En çok görülen skor: 1-0 (27)

    Diğer skorlar: 2-1 (23), 2-0 (17), 1-1, 0-0 (15), 2-2 (14), 3-0, 3-1 (9), 3-2, 4-1 (7), 4-0, 4-2 (3), 4-3 (2), 3-3, 7-0 (1)

    Beraberlik olmayan hafta: 11. hafta

    En fazla beraberlik görülen hafta: 1. hafta (5)

    Deplasmanda en farklı skorla galip gelen takımlar: Samsunspor-Eskişehirspor (4-0)

    Kendi sahasında en farklı skorla galip gelen takım: Eskişehirspor-Gaziantepspor (7-0)

    Ev sahibi takımların en başarılı olduğu haftalar: 11. hafta (8 galibiyet, 1 mağlubiyet: 24 puan)

    Deplasman takımlarının en başarılı olduğu hafta: 2. hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi: 16 puan)

    Deplasman takımlarının galip gelemediği hafta: 8. hafta

    Ev sahibi takımların en başarısız olduğu hafta: 2. hafta (3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi: 10 puan)

    Deplasman takımlarının en başarısız olduğu hafta: 11. hafta (1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)

    En az galip gelen takım: Gaziantepspor (1)

    En fazla galip gelen takım: MKE Ankaragücü (10)

    En fazla berabere kalan takım: Gazişehir Gaziantep (8)

    En az berabere kalan takım: Grandmedical Manisaspor (2)

    En fazla yenilen takım: Gaziantepspor (12)

    En az yenilen takımlar: Akın Çorap Giresunspor, MKE Ankaragücü, Ümraniyespor (3)

    En fazla gol atan takım: Çaykur Rizespor (35)

    En az gol atan takım: Gaziantepspor (7)

    En fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (38)

    En az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (14)

    Kendi sahasında en başarılı takım: Ümraniyespor (9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik: 23 puan)

    Kendi sahasında en başarısız takım: Gaziantepspor (8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet: 4 puan)

    Kendi sahasında en fazla galip gelen takım: Ümraniyespor (7)

    Kendi sahasında galibiyeti olmayan takım: Gaziantepspor

    Kendi sahasında en fazla berabere kalan takım: Altınordu (5)

    Kendi sahasında en az berabere kalan takımlar: Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Grandmedical Manisaspor (1)

    Kendi sahasında en fazla yenilen takımlar: Denilizspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor (4)

    Kendi sahasında yenilmeyen takımlar: Ümraniyespor, Adanaspor

    Kendi sahasında en fazla gol atan takım: Eskişehirspor (20)

    Kendi sahasında en az gol atan takım: Gaziantepspor (3)

    Kendi sahasında en fazla gol yiyen takım: Eskişehirspor (14)

    Kendi sahasında en az gol yiyen takım: MKE Ankaragücü (4)

    Deplasmanda en başarılı takım: MKE Ankaragücü (9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi: 15 puan)

    Deplasmanda en başarısız takım: Gaziantepspor (9 maçta 1 galibiyet, 8 yenilgi: 3 puan)

    Deplasmanda en fazla galip gelen takımlar: Altınordu, MKE Ankaragücü (4)

    Deplasmanda galibiyeti olmayan takım: Denizlispor

    Deplasmanda en fazla berabere kalan takım: Samsunspor (5)

    Deplasmanda beraberliği olmayan takımlar: Altınordu, Gaziantepspor

    Deplasmanda en fazla yenilen takım: Gaziantepspor (8)

    Deplasmanda en az yenilen takım: Akın Çorap Giresunspor (1)

    Deplasmanda en fazla gol atan takım: Balıkesirspor Baltok (18)

    Deplasmanda en az gol atan takımlar: Adanaspor, Gaziantepspor, Gazişehir Gaziantep, İstanbulspor (4)

    Deplasmanda en fazla gol yiyen takım: Gaziantepspor (25)

    Deplasmanda en az gol yiyen takım: Gazişehir Gaziantep (5)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, Boluspor’un, 6.sırada

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