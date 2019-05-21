Lige Damgasını Rakamlar…

Haber: Gönül Olutürk
Ligin 18 takımı üzerinden yapılan değerlendirmede enteresan rakamlar ortaya çıktı. İstatistiklere damga vuran takımlar G.Birliği, Abalı Denizlispor ve K.Karabükspor. İşte sizler için yaptığımız rakamsal değerlendirmede öne çıkanlar:
En fazla kazanan (22): G.Birliği
En az kazanan (0): K.Karabükspor
En fazla kaybeden (31): K.Karabükspor
En az kaybeden (4): A.Denizlispor
En fazla berabere kalan (13): İstanbulspor
En az berabere kalan (3): K.Karabükspor
En çok gol atan (67): A.Denizlispor
En az gol atan (10): K.Karabükspor
En çok gol yiyen (112): K.Karabükspor
En az gol yiyen (22): Hatayspor
İç sahada en çok kazanan takım (11): G.Birliği
İç sahada en az kazanan takım (0): K.Karabükspor
İç sahada en çok puan alan takımlar (35): Hatayspor, G.Birliği
İç sahada en az puan alan takım (3): K.Karabükspor
Dış sahada en çok kazanan takım (12): A.Denizlispor
Dış sahada en az kazanan takım (0): K.Karabükspor
Dış sahada en çok puan alan takım (39): A.Denizlispor
Dış sahada en az puan alan takım (-3): K.KarabüksporGüncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 10:47