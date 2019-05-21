Lige Damgasını Rakamlar…

Spor Toto 1.Ligde sezonun tamamlanmasının ardından maç kazanma, gol sayıları, iç saha ve dış saha maçlarının analizi yapıldı. Ligde en fazla maç kazanan takım G.Birliği oldu.

Lige Damgasını Rakamlar…

Haber: Gönül Olutürk

Ligin 18 takımı üzerinden yapılan değerlendirmede enteresan rakamlar ortaya çıktı. İstatistiklere damga vuran takımlar G.Birliği, Abalı Denizlispor ve K.Karabükspor. İşte sizler için yaptığımız rakamsal değerlendirmede öne çıkanlar:

En fazla kazanan (22): G.Birliği

En az kazanan (0): K.Karabükspor

En fazla kaybeden (31): K.Karabükspor

En az kaybeden (4): A.Denizlispor

En fazla berabere kalan (13): İstanbulspor

En az berabere kalan (3): K.Karabükspor

En çok gol atan (67): A.Denizlispor

En az gol atan (10): K.Karabükspor

En çok gol yiyen (112): K.Karabükspor

En az gol yiyen (22): Hatayspor

İç sahada en çok kazanan takım (11): G.Birliği

İç sahada en az kazanan takım (0): K.Karabükspor

İç sahada en çok puan alan takımlar (35): Hatayspor, G.Birliği

İç sahada en az puan alan takım (3): K.Karabükspor

Dış sahada en çok kazanan takım (12): A.Denizlispor

Dış sahada en az kazanan takım (0): K.Karabükspor

Dış sahada en çok puan alan takım (39): A.Denizlispor

Dış sahada en az puan alan takım (-3): K.Karabükspor

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 10:47
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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