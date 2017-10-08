HABER: Esra ÖZTÜRK

Maçın 9. dakikasında Aladağspor, Rakip ceza sahasından kazandığı topu kaleye yollayan Batuhan maçın ilk golünü buldu. Bu golle Aladağspor maçta 1-0 öne geçti. Dakika 22’de ceza sahası içine açılan artaya kafayı vuran Aladağlı oyuncu Arda takımını 2-0 öne geçirdi. 28. Dakikada Bolu Belediyespordan Eren Can rakibine yaptığı sert müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda başka gol olmayınca maçın ilk yarısını Aladağspor takımı 2-0 kazandı. İkinci yarıda etkili oyununu sergileyen Aladağspor takımı Eren ile farkı üçe çıkaran golü buldu. Farkı iyice açmak isteyen Aladağ takımı dakika 53’te Eren ile dördüncü golü buldu. Son golün üstünden kısa bir süre geçtikten sonra Aladağ Eren ile skoru 5-0 yaptı. Eren takımının 5 kendisinin üçüncü golünü attı. Farkı azaltmaya çalışan Bolu Belediyespor takımı Görkem ile ilk golü buldu ve maçta durum 5-1’e geldi. Maçın skorunu belirleyen golü maçın son saniyelerinde Bolu Belediyespor’lu Batuhan’dan geldi. Maçın 80. dakikasında bulduğu pozisyonu gole çeviren Batuhan durumu 5-2 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.



Hakemler: İlker Akbayır( Hakem), Hakan Uslubaş( 1.Y.Hakem), Yakup Büyükatar(2. Y.Hakem)

Aladağspor U -16 takımı: *** Emre, **Süleyman,** Furkan, ** Abdullah, ** Seyit Eren, ** Muhammet, ** Arda, ** Buğra, ** Emircan, ** Vural, ** Batuhan



Bolu Belediyespor U 16 takımı: ** Yiğit Bedirhan, ** Eren Can, ** Tolga, ** Atilla Eren, ** Berkay, ** Melih, ** Eray, ** İzzet Furkan, ** Ali Kaan, ** Görkem, ** Emre



Goller: 9.dk. Batuhan, 22.dk. Arda, 50-53-58.dk. Eren, ( Aladağspor), 66.dk. Görkem, 90.dk. Batuhan( Bolu Belediyespor)



Kırmızı Kart: 28.dk. Eren Can ( Bolu Belediyespor)