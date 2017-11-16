banner133

banner101

16 Kasım 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Lige kaldığı yerden devam

    TFF 1.ligde verilen milli aranın ardından heyecan kaldı yerden devam ediyor. LigİN 12. Haftanın açılış maçında MKE Ankaragücü sahasında Denizlispor’u ağırlayacak.

    16 Kasım 2017 Perşembe 10:53
    Bu haber 22 kez okundu
    Lige kaldığı yerden devam

    Haber: Semih BAYKAL

    milli maçlar nedeniyle liglere milli ara verilmişti. Milli aranın ardından TFF 1. Ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin açılış maçında 3.sırada yer alan MKE Ankaragücü, ligin 15.sırasında yer alan Denizlispor’u konuk edecek.. Cumartesi günü ise futbol severleri üç maç bekliyor. Saat 13.00’da 13.sırada yer alan BB. Erzurumspor takımı sahasında ligin liderlik koltuğunda bulunan Ümraniyespor’u konuk edecek. Aynı saat başlayacak diğer karşılaşmada ise ligin düşme hattında bulunan Manisapor, 19 Mayıs Manisaspor stadında playoff’a kalma mücadelesi veren Elazığ spor ile karşılaşacak. Günün son maçında ise ligin 11.sırasında bulunan Adana Demirspor, 10.sırada bulunan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü ağırlayacak. Pazar günü ise ligde 4 karşılaşma oynanacak. Pazar gününün ilk maçında ligin 12.sırasında yer alan Samsunsoır takımı sahasında 7.sırada yer alan Adanaspor’u konuk edecek. Günün ikinci karşılaşmasında ligin 8.sırasında bulunan Balıkesirspor evinde Eskişehirspor’u ağılayacak. Pazar günü oynanacak bir diğer karşılaşmasında ise Altınordu ile Giresunspor takımları karşı karşıya gelecek. Günün son maçında playoff mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. 5. Sırada yer alan Çaykur Rizespor takımı, ligin 6.sırasında yer alan İstanblspor’a konuk olacak. Pazartesi günü ligde sadece bir maç oynanacak. Ligin kapanış maçında ise 14.sırada bulunan Boluspor takımı ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor deplaşmanına gidecek. TFF 1.Ligin 12. Hafta fikstürü ve puan tablosu şu şekilde;

    17 Ekim Cuma

    18.00: Ankaragücü – Denizlispor: Ankara 19 Mayıs Stadı

    18 Ekim Cumartesi

    13.00: BB. Erzurumspor – Ümraniyespor: Erzurum Kazım Karabekir Stadı

    13.00: GrandmedıcalManisaspor – Elazığspor: Manisa 19 Mayıs Stadı

    15.30: Adana Demirspor – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 5 Ocak Fatih Terim Stadı

    19 Ekim Pazar

    13.00: BalıkesirsporBaltok – Eskişehirspor: Balıkesir Atatürk Stadı

    13.00: Samsunspor – Adanaspor A.Ş: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

    15.30: Altınordu A.Ş – Akın Çorap Giresunspor: Bornova Stadı

    18.00: Çaykur Rizespor A.Ş – İstanbulspor A.Ş: ÇaykurDidi Stadı

    20 Ekim Pazartesi

    18.00: Gaziantepspor – Boluspor: Gaziantep Stadı

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.ligde, Verilen, Milli, Aranın

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR Hayallerin İzinden
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel TEOG YERİNE
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU“ YENİÇAĞA “ dan…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR ALAADDİN BAŞKANA 2
  • Aydın Hitit Aydın Hitit PROJE
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Önce Hayaller Ölür
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Ayla filmi ,Kore Mektupları kitabı
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu KIZIM, BU NE BİÇİM ERKEK ?
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY 10 Kasım Saat 9’u Beş geçe…
  • Suat Tosun Suat Tosun FELSEFE NEDEN ÖNEMLİ ?
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Şeytanın Bacağını Kırdık (ANALİZ)
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu FESLİ VE SAKSI KAFALILARA CUMHURİYET'İN 94. YILDÖNÜMÜ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129