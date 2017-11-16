Haber: Semih BAYKAL

milli maçlar nedeniyle liglere milli ara verilmişti. Milli aranın ardından TFF 1. Ligde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin açılış maçında 3.sırada yer alan MKE Ankaragücü, ligin 15.sırasında yer alan Denizlispor’u konuk edecek.. Cumartesi günü ise futbol severleri üç maç bekliyor. Saat 13.00’da 13.sırada yer alan BB. Erzurumspor takımı sahasında ligin liderlik koltuğunda bulunan Ümraniyespor’u konuk edecek. Aynı saat başlayacak diğer karşılaşmada ise ligin düşme hattında bulunan Manisapor, 19 Mayıs Manisaspor stadında playoff’a kalma mücadelesi veren Elazığ spor ile karşılaşacak. Günün son maçında ise ligin 11.sırasında bulunan Adana Demirspor, 10.sırada bulunan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü ağırlayacak. Pazar günü ise ligde 4 karşılaşma oynanacak. Pazar gününün ilk maçında ligin 12.sırasında yer alan Samsunsoır takımı sahasında 7.sırada yer alan Adanaspor’u konuk edecek. Günün ikinci karşılaşmasında ligin 8.sırasında bulunan Balıkesirspor evinde Eskişehirspor’u ağılayacak. Pazar günü oynanacak bir diğer karşılaşmasında ise Altınordu ile Giresunspor takımları karşı karşıya gelecek. Günün son maçında playoff mücadelesi veren iki takım karşı karşıya gelecek. 5. Sırada yer alan Çaykur Rizespor takımı, ligin 6.sırasında yer alan İstanblspor’a konuk olacak. Pazartesi günü ligde sadece bir maç oynanacak. Ligin kapanış maçında ise 14.sırada bulunan Boluspor takımı ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor deplaşmanına gidecek. TFF 1.Ligin 12. Hafta fikstürü ve puan tablosu şu şekilde;

17 Ekim Cuma

18.00: Ankaragücü – Denizlispor: Ankara 19 Mayıs Stadı

18 Ekim Cumartesi

13.00: BB. Erzurumspor – Ümraniyespor: Erzurum Kazım Karabekir Stadı

13.00: GrandmedıcalManisaspor – Elazığspor: Manisa 19 Mayıs Stadı

15.30: Adana Demirspor – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: 5 Ocak Fatih Terim Stadı

19 Ekim Pazar

13.00: BalıkesirsporBaltok – Eskişehirspor: Balıkesir Atatürk Stadı

13.00: Samsunspor – Adanaspor A.Ş: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

15.30: Altınordu A.Ş – Akın Çorap Giresunspor: Bornova Stadı

18.00: Çaykur Rizespor A.Ş – İstanbulspor A.Ş: ÇaykurDidi Stadı

20 Ekim Pazartesi

18.00: Gaziantepspor – Boluspor: Gaziantep Stadı