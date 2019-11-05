Lige Milli Maç Molası

TFF 1.Lig ve Spor Toto Süper Ligde 11.hafta maçlarının ardından A Milli Futbol Takımının oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakaları nedeniyle liglere 1 hafta ara verilecek.

Lige Milli Maç Molası

Haber: C.Kutay Aykan

A Milli takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu elemelerinde Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçlardan dolayı, TFF 1. Lig’de ve Süper Ligde 11.Hafta maçları sonrası ara verilecek. A Milli Takımımız H Grubu maçları kapsamında 14 Kasım’da İzlanda ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde, 17 Kasım’da ise deplasmanda Andorra oynayacağı maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verilecek. 8-9-10 Kasım 2019 tarihlerinde Süper Ligde ve Spor Toto 1.Ligde oynanacak olan 11.hafta maçları sonrası 1 haftalık ara gerçekleşecek.

Ara sonrası Altay maçı ile devam…

Temsilcimiz Boluspor, Bursaspor ile Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı maçın ardından yaklaşık 15 günlük araya girecek. Kırmızı-beyazlılar aranın ardından 25 Kasım’da 12.hafta mücadelesinde İzmir ekibi Altınordu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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