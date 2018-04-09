Haber: Semih Baykal

Türkiye Basketbol 2. Lig B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor, ligin 22. haftasında Mamak BLD. Yeni Mamak Spor’a oldu. Ankara Mamak Belediyesi Spor Salonu oynanan mücadeleyi ev sahibi takım Mamak Belediye 62-61 kazandı. Maçın ilk dakikalarına iki takım da etkili başladı. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Mamak BLD. Yeni Mamak Spor 22 – 20 önde tamamladı. Ev sahibi avantajını iyi kullanan Mamak belediyesi ikinci periyotta etkili olan taraf oldu. Boluspor basketbol takımı ikinci periyotta sadece 9 sayı atabildi. Farkı 8 sayıya çıkaran Mamak Spor ilk yarıya 37 – 29 önde tamamladı. Devre dönüşünün ardından toparlanan Bolu Belediye takımı üçüncü periyotta rakibine karşı etkili olamadı. Farkı kapatamayan Bolu Belediyesi 15 sayı attığı üçüncü periyodu 55-44 geride tamamladı. Son periyotta toparlanan Boluspor basketbol takımı farkı eritmeyi başardı. Rakibine göre son periyotta daha etkili olan Boluspor Bolubelediyespor takımı son periyotta 17 sayı atmasına rağmen maçtan 62 – 61 mağlup ayrılan taraf oldu. Ligdeki son maçından mağlup ayrılan Bolu Belediyespor takımı ligi 36 puanla 4.sırada tamamladı. Bolu Belediyespor ligde çıktığı 22 maçta 14 galibiyet 8 mağlubiyet elde etti. Mamak BLD. Yeni Mamak Spor ise ligi 33 puanla 7.sırada tamamladı.

TBF Erkekler 2.Lig B grubu 22. hafta sonuçları şu şekilde;

7 Nisan Cumartesi

14.00: İzmir BŞB –Tenis Eskrim Dağcılık: 77 – 73

15.00: Manisa Büyükşehir Belediye Spor – Mersin BŞB: 68 – 61

15.00: Mamak BLD. Yeni Mamak Spor -Boluspor Bolu Belediyespor: 62 – 61

15.00: Final Spor – Erzurum BŞB Gençlik: 84 – 72

15.00: Edirne BLD. Edirnespor – Gemlik Basketbol: 55 – 82

15.00: UPS Spor – Fethiye Belediye: 61 – 70

TBF Erkekler 2.Lig B grubu puan durumu

1. Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 19 galibiyet 3 mağlubiyet: 41 puan

2. Fethiye Belediye: 15 galibiyet 7 mağlubiyet: 37 puan

3. Edirne BLD Edirnespor: 15 galibiyet 7 mağlubiyet: 37 puan

4. Boluspor Bolu Belediyespor: 14 galibiyet 8 mağlubiyet: 36 puan

5. Final Spor: 14 galibiyet 8 mağlubiyet: 36 puan

6. Gemlik Basketbol: 12 galibiyet 10 mağlubiyet: 34 puan

7. Mamak BLD. Yeni Mamak Spor: 11 galibiyet 11 mağlubiyet: 33 puan

8. Mersin BŞB: 9 galibiyet 13 mağlubiyet: 31 puan

9. UPS Spor: 8 galibiyet 14 mağlubiyet: 30 puan

10. Tenis Eskrim Dağcılık: 7 galibiyet 15 mağlubiyet: 29 puan

11: Erzurum BŞB Gençlik: 6 galibiyet 16 mağlubiyet: 28 puan

12. İzmir BŞB: 2 galibiyet 20 mağlubiyet: 24 puan