Ligin 17 takımı belli oldu

Haber: Aysun Beykoz

2019-2020 sezonunda Spor Toto 1.Ligde mücadele edecek olan 17 takım sezonun ve play-off maçlarının tamamlanmasıyla birlikte belli oldu. Süper Ligden düşen 3 takım ve 2.ligden çıkan 6 takım ligin yeni ekipleri oldu. Diğer yandan 2 takımın Süper Lige çıkması, 3 takımın ise 2.lige düşmesi ligin yeni sezondaki 17 takımı belli oldu. Son takım ise Gazişehir-Hatayspor maçının ardından belli olacak. İşte yepyeni Spor Toto 1.Lig ekipleri:

Süper Ligden Düşenler: Bursaspor, BB Erzurumspor, Akhisarspor

2.Ligden Çıkanlar: Keçiörengücü, Menemenspor, Fatih Karagümrük

Spor Toto 1.Ligde Geçen Seneden Kalan Takımlar: Boluspor, Osmanlıspor, Adana Demirspor, Altınordu, Ümraniyespor, Altay, İstanbulspor, Adanaspor, Giresunspor, Eskişehirspor, Balıkesir Baltok