Ligin 18 takımı tamam

Haber: Volkan Yılmaz

Tuzlaspor, Manisa FK’yı penaltılarla mağlup ederek Samsunspor ve Bandırmaspor’un ardından 1. Lig’e yükselen 3. takım oldu. Eskişehirspor, Adanaspor ve Osmanlıspor ise TFF 1. Lig’e veda etmişlerdi ancak TFF kararıyla bu takımlar geri döndü. Aynı şekilde Hatayspor ile Erzurum Belediyespor ise şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmişlerdi. Süper Lig’e yükselecek 3. takım ise Adana Demirspor-F. Karagümrük maçının ardından belli olacak. Böylece Boluspor’un mücadele edeceği TFF 1.Lig’de yer alacak son takım F. Karagümrük olacak. Önümüzdeki sene Boluspor’un rakipleri ise şu takımlar olarak görünüyor: Akhisarspor, Bursaspor, Altay, Adana Demirspor, Keçiörengücü, Ümraniyespor, Menemenspor, Balıkesirspor, İstanbulspor, Giresunspor, Altınordu, Samsunspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Osmanlıspor, Adanaspor ve Eskişehirspor.