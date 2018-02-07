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    • Ligin 20’nci haftasında neler yaşandı?

    Spor Toto 1. ligde 20. haftanın maçları Altınordu Balıkesir Baltok karşılaşması ile tamamlandı. Karşılaşmayı Altınordu 2-1 kazandı.

    06 Şubat 2018 Salı 13:09
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    Ligin 20’nci haftasında neler yaşandı?

    Haber: Semih Baykal

    Spor Toto 1. ligde 20. Hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Boluspor topladığı 27 puan’la 9. Sırada yer aldı. Hafta da oynanan 9 maçın 4’ünü ev sahibi takımı, 2’sini deplasman takımları kazanırken 3 maç ise berabere bitti. Bu hafta en farklı skor Grandmedical Manisaspor ile Gaziantepspor arasında oynan maçta oluştu. Karşılşamayı ev sahibi takım 3-1 kazandı.  Zirvede Ümraniyespor'un puan farkı ile koltuğunu sağlamlaştırdığı haftada Çaykur Rizespor'da ilk iki için önemli bir avantaj elde etti. Ankaragücü'nde düşüş devam ederken, bu yarışın içinde olması beklenen Giresunspor İstanbulspor mağlubiyeti ile 5'inci sıraya kadar geriledi.

    PLAY OFF GRUBU KARIŞTI

    Ligin sürpriz takımı İstanbulspor Giresunspor galibiyeti ile 4. sıraya kadar yükseldi. Ligde esas yarış ise ilk altı yolunda. 12. sıradaki Erzurumspor ile 4'üncü sıradaki İstanbulspor'a kadar tüm ekipler ilk altı içinde kalmak adına kalan haftalarda önemli bir yarış ortaya koyacaklar. Boluspor Gazişehir FK mağlubiyeti ile 9'uncu sıraya kadar geriledi. 27 puanlı kırmızı beyazlılar 20. hafta itibariyle 29 puan barajında bulunan ilk altının en yakın takipçilerinden oldu. Ligin yarısından fazlası ilk altı için son haftaya kadar mücadele edecek gibi görünüyor.

    DÜŞME HATTI ALEV ALEV

    Düşme hattında ise Gaziantepspor dışında Manisaspor ve Denizlispor'un gelecek haftalarda işleri oldukça zor. Eskişehirspor Denizlispor galibiyeti ile derin bir nefes aldı, Samsunspor ile Adana'dan getirdiği bir puan ile lig için yeniden umutlandı.       

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1., Ligde, 20.

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