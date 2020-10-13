Ligin En Az Faul Yapanı Boluspor

4 haftası geride kalan TFF 1.Lig’de en az faul yapan takım Boluspor oldu. Bursaspor ise ligin en çok faul yapanı takımı durumunda.

Ligin En Az Faul Yapanı Boluspor


Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1.Lig’in geride kalan 4 haftalık diliminde en çok faul yapan takım Bursaspor oldu. Genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil beyazlı takım, Adana Demirspor (16), Altınordu (13), Giresunspor (24) ve Tuzlaspor (25) maçlarından toplam 78 kez faul yaptı. Bu rakam ise 4 haftalık süreçte Bursaspor’u ligin en sert takımı yapmasına yetti. Maç başına 19,5 faul ortalaması ile Yeşil beyazlıları, Samsunspor (76), Adanaspor (72) ve Giresunspor (70) takip etti. Ligin en az faul yapan takımı ise Boluspor (41) oldu.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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