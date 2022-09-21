LİGİN EN AZ GOL YİYEN EKİBİYİZ

İlk altı haftada Boluspor 5 mücadeleye çıkarken, ekibimiz topladığı 10 puanla zirvenin en yakın takipçisi oldu. Boluspor bu 5 maçta kalesinde en az gol gören ekip oldu ve ekibimizi 4 golle Göztepe ve Pendikspor takip etti. Ligde Yeni Malatya (13 gol) , Erzurum (10 gol), Gençlerbirliği (10 gol) ve Keçiörengücü (10 gol) bu haftaya kadar kalelerinde en ok gol gören takımlar oldular.

Boluspor oynadığı 5 maçta maç başına 1 gol ortalaması yaparak, aynı zamanda ligin de en az gol atan takımlarından biri oldu. Kırmızı beyazlılar her maçta rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabildi.