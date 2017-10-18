Bolu ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu)’nin yapmış olduğu başvuru Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı tarafından onaylandı. Amatör Spor Kulüpleri Başkanlığının konuyla ilgili cevabında“ Uzun yıllar Türk futboluna ve Bolu Futboluna hizmet vermiş eski milli Futbolcu Çetiner Erdoğan’ın hatırasını yaşatmak amacıyla 2017 – 2018 Futbol Sezonu Bolu 1. Amatör ligine isminin verilmesi öneriniz kabul edilmiştir” ifadeleri yer aldı.