Ligin Kader Maçı

Haber: Gökhan Aksoy

Pazar günü saat 14.30’da Karaçayır’da oynanacak olan çok kritik maç öncesinde Göynük Belediyespor rakibi Geredespor’un 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Karşılaşmadan çıkacak beraberlik bile Göynük ekibine bitime 3 hafta kala büyük avantaj sağlayacak. Geredespor karşılaşmayı kazanarak ikili averajda da rakibini geçip liderlik koltuğunu ele geçirmeye çalışacak. Final niteliğindeki bu maç öncesi güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alınması beklenirken, 2 takım taraftarlarının Karaçayır’a akın etmesi bekleniyor. Diğer yandan Bolu Karaçayır Sentetik Sahada oynanacak olan Göynük Belediyespor-Geredespor maçına gitmek isteyen Geredesporlu taraftarlar için saat Pazar günü 13:00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’ndan araçlar kalkacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 10:46