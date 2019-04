Ligin kaderi belli oluyor

Haber: Gönül Olutürk

Bolu 1. Amatör Play Off grubunda heyecan Perşembe akşamı oynanacak iki mücadele ile devam edecek. Bolu 1.Amatör Play Off Grubunun 9. Hafta maçları 18. Nisan Pazar günü 17.00 ve 19.00’da oynanacak. Karacasuspor takımının ligden çekilmesi nedeniyle Elvan İnşaat Kızıkspor 9. haftayı bay geçecek. Ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluk mücadelesi veren iki takımda kıyasıya mücadele ediyor. Ligde Geredespor ile Göynük Belediyespor takımları şampiyon olmak için birbirleri ile kıyasıya yarış halindeler. İki takımında ligin normal sezonunu aynı puanda bitirmeleri halinde birbirleriyle final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Final maçının kazananı ise 2018-2019 sezonu Bolu Amatör Liginin şampiyonu olacak. 1.Amatör Play Off Grubunun 9. Hafta maçları şu şekilde;

18 Nisan Perşembe

17.00: Geredespor – Özel İdare Köroğluspor

19.00: Kıbrıscıkspor – Göynük Belediyespor