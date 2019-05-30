Ligin Yeni Ekibinde Kriz

Haber: Gönül Olutürk

Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonunda ligi 16. sırada bitirerek küme düşen Bursaspor’da sorunlar bitmiyor. Yönetimin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Başkan Ali Ay hakkında başlatılan soruşturmanın yanı sıra, takım yeni sezon öncesinde puan silme cezasıyla karşı karşıya kalmış durumda.Bursaspor Divan Kurulu’nda Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre olağanüstü kongreye giden Bursaspor’da başkan Ali Ay alacağına istinaden daha önce devraldığı kulübe ait 2 arazinin yanı sıra kulübün 68 milyon TL’lik sıralı çekini aldı.Ayrıca Bursaspor 27 Haziran’a kadar eski futbolcusu SebastienFrey’e 675 bin Euro ödemediği takdirde FIFA’dan 2 sezon transfer yasağı ve 6 puan silme cezası alacak.Bursaspor Kulübü’nün bankalardan çekmiş olduğu iki kredinin toplam tutarı yaklaşık 71 milyon TL. Bu nedenle TFF’deki parası ipotekli. FIFA ve UÇK’daki dosyaların tutarı yaklaşık 36 milyon TL. Bu rakam ödenmediği takdirde transfer yapılamayacak. Kadrodaki 2 futbolcuya 23 hazirana kadar ödeme yapılmazsa serbest kalacaklar. Oyunculara toplam 60 milyon TL, teknik heyete 4 milyon TL, piyasaya yaklaşık 7.5 milyon TL borç var.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 11:56