Haber: Esra Öztürk

Boluspor karşısında önemli bir maça çıktıklarını belirten Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut "Hem Boluspor hem de bizim açımızdan son derece önemli bir maçtı. Lige iyi bir başlangıç yaptıktan sonra. Boluspor'un ligde kötü bir gidişatı vardı. Bu kötü seriden kurtulmak istiyordu. Bizde iyi oynamamıza rağmen, iç sahada kazanamıyorduk. Girdiğimiz sayısız gol pozisyonlarına rağmen sahadan puan kaybı ile ayrılıyorduk. Bu noktada iç sahada oynayacağımız bu karşılaşmadan galip ayrılarak, hem taraftarlarımızı sevindirmek, hem de ligin şekillenmeye başladığı ligin ilk yarısının son haftalarında üst sıralara yakın bir konuma gelmek istiyorduk. Açıkçası zor bir sahada oynadık. Ama oyuncularım maçın başından, 90 dakikanın sonuna kadar oyunun hakimiydi. Enerjileri ve konsantrasyonları düşmedi. Attığımızdan çok daha fazla pozisyon yakaladık. Rakibe de pozisyon vermedik. Bu noktada ben oyuncularımı sahada gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Ligin ilk yarısının bitmesine iki maç var. Çalışmaya devam edeceğiz. Ligin yukarılarında olmak istiyoruz. Bu havada bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum"