Ligler 12 Haziran'da başlayacak

Haber: Volkan Yılmaz

Basın açıklaması yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüştük. Bugün yönetim kurulu ile toplantımızı yaptık. Normalleşme planı kapsamında değerlendirmede bulunduk. Görevimizin sorumluluğunu biliyoruz. Bir yol haritası çizdik. Şimdilik olmak kaydıyla elimizde değişik senaryolarında bulunmasıyla birlikte Süper Lig, 1. Lig ve diğer ligleri 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Maçların nasıl oynanacağına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yapacağımız görüşmelerle gerçekleşecek. Yeni dönemi de fırsata çevirmemiz gerekli. Bu nedenle sağduyu içerisinde kararlara sağduyulu davranarak bunu başaracağımıza eminim. En güzel şekilde liglerimizi Temmuz ayı itibarıyla tamamlayacağız. Ağustos ayında Şampiyonlar ligi finaline v sahipliği yapacağız. Aldığımız kararların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir virüse meydanı bırakmayacağız."