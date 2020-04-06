Ligler için yeni başlama tarihi…

Haber: Aysun Beykoz

UEFA’nın Pazartesi günün TFF’nin kurduğu komisyonla bir görüşme yapacağı ve yeni bir tarih “tahmini” tarih belirleyeceği bildirildi. Gelen ilk bilgilere göre TFF’nin yeni önerisinin 1 Mayıs Cuma günü olduğu.

FIFA’DAN TFF’YE İNDİRİM YARDIMI…

Liglerin ertelenmesi için TFF’yi, FIFA’ya şikayet eden FIFPro’ya, FIFA’dan uyarı geldi… Türkiye’de bazı oyuncuların maaşlarında indirime gitmek istemediği ortamda, FIFA; FIFPro’yu, Türkiye’de yer alan üyelerinin kulüplerle yeni görüşmeler yapmaya davet etti. FIFA kısa bir süre önce FIFPro ile yaptığı görüşmede ekonomik kriz ortamında, futbolculardan maaşlarında yüzde 50’ye varan indirim konusunda hazırlıklı olmasını istemişti.