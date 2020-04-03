Haber: Erdal Tanrıverdi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. maçları için erteleme kararı alınmıştı. Liglerin başlama tarihi belli mi? Seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından alınan kararla beraber, çok sayıda taraftar maçların başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, ligler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak edenler için detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Ankara'da gerçekleşmişti.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak.