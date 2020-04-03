seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

Ligler ne zaman başlayacak?

Taraftarların ve kulüp çalışanlarının sağlık koşulları göz önüne alınarak ertelenen Süper Lig maçlarıyla beraber, sporseverler maçların başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, Ligler ne zaman başlayacak?

Ligler ne zaman başlayacak?

Haber: Erdal Tanrıverdi

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. maçları için erteleme kararı alınmıştı. Liglerin başlama tarihi belli mi? Seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından alınan kararla beraber, çok sayıda taraftar maçların başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, ligler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak edenler için detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Ankara'da gerçekleşmişti.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TFFHGD Yardım Elini Uzattı
TFFHGD Yardım Elini Uzattı
  1. Spor

banner129