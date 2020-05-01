Ligler oynatılmazsa kulüpler batacak

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, liglerin başlayacak olmasıyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.

"6 haftalık süre bizim için yeterli"

Liglerin başlamasıyla ilgili yapılan planlama hakkında konuşan Vural, “12 Haziran tarihi konuşulmaya başlandı. 12 Haziran’da başlayacak şekilde hazırlanacağız. Diğer kulüpler gibi çocuklarımız aynı şehirde yaşamıyor. Başka şehirlere gittiler. Şimdi hepsini toplayacağız. 1 Mayıs’ta alınacak olan karara göre buraya çağıracağız çocuklarımızı. Bütün futbolcularımıza program verdik ve uygulatmaya çalışıyoruz. Eğer o tarihe kadar “Tamam başlayın” denilirse, 2 Mayıs’ta başlarız biz idmanlara. 6 haftalık süre kalacak lig başlayana kadar ve bu da bizim için yeterli bir süre. Belki dört dörtlük hazır olunmayacak ama yine de gereken hazırlığı yaparız. Zaten hepsine program verildi. Buraya boş gelmeyecekler. En azından yüzde 40, yüzde 50 kayıpsız gelecek” diye konuştu.

“Ligler oynanmadan tescil edilmemeli”

Liglerin oynatılması kararını doğru bulduğunu söyleyen Akhisarspor Teknik Direktörü Vural, Türkiye'de olması gerekenin yapıldığını vurguladı. Yılmaz Vural, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada yönetimler var. Kulüpler Birliği var. Bu kararları birlikte alıyorlar. Bizler uygulayıcıyız. Benim bireysel kanaatim, lig oynanmadan tescil edilmemeli. Oynanmıyorsa, iptal edilmeli. Kimseyi hak sahibi duruma getirmemeliyiz. Biz Erzurumspor’dan 2 puan gerideyiz. Mesela lig tescil edilse Erzurumspor Süper Lig’e yükselecek, biz yükselemeyeceğiz. Bunu Erzurumspor da kabul etmez. BAL, 3. Lig, 2. Lig, bir sürü lig var. Bu iş zincirleme gidiyor. Seyircisiz oyuna da karşıyız ama en azından insanlar şimdi televizyon başında eğlencesini kaybetmez. Evde maç izleseler vakit geçer en azından."

"Seyircisiz olsa da oynamak mecburiyetindeyiz. Yoksa kulüpler batacak"

Futbol ekonomisine ve kulüplerin içinde bulunduğu mali duruma dikkat çeken Vural, "Bir de bu işin ekonomisi var. Mart ve nisan aylarında kulüplerin kasasına para girmedi ama ödemeler var. Akhisarspor olarak en sorunsuz takımız ama biraz daha uzarsa biz de sorun yaşarız. Bizim takımın oyuncuya borcu yok ama diğer takımlar ne olacak? Kayyuma kalan kulüpler ne yapacak? Beşiktaş’ta Karius parasını almadı diye FIFA’ya gidiyor. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Kulüplere bakmak lazım. Kulüp batarsa, kime fayda sağlar bu işler. TFF’nin bu işin başı olarak bunu iyi organize etmesi lazım. Gerekirse kulüplere Spor Toto’dan önden bir ödeme yapılması lazım. Yoksa tamamen batağa gider. Bizim oynanmasını istememizin en büyük sebebi, ekonomi. Seyircisiz olsa da oynamak mecburiyetindeyiz. Kulüpler batacak yoksa. Ligler başlarsa bu işin ekonomik etkisi azalır. Biraz daha can yakacak bu durum. Yazın ortasında maç oynayacaksınız. Gece oynarız ama yine de sıcakta sıkıntı olacak” açıklamasını yaptı. Deneyimli teknik adam, yaşanan krizin altyapılara olumlu yansıyacağına inanmadığını dile gerirdi.