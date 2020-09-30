Liglere Milli Ara

Haber: Erdal Tanrıverdi

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın, 11 Ekim Cumartesi günü deplasman oynayacağı Rusya ve 14 Ekim Salı günü evinde oynayacağı Sırbistan maçları nedeniyle hafta sonu Süper Lig ve TFF 1.Ligde oynanacak maçlar sonrası liglere 1 hafta ara verilecek. Bu kapsamda 3 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor’a konuk olacak olan temsilcimiz Beypiliç Boluspor liglere verilecek ara dolayısıyla yaklaşık 2 hafta dinlenme ve toparlanma şansına sahip olacak. 2-3-4 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar sonrası verilen ara nedeniyle mücadelelere Ekim ayının ortasına kadar müsabaka oynanmayacak. Lig maçları aranın ardından 18-19-20 Ekim tarihlerinde oynanacak olan maçlarla yeniden start alacak. Temsilcimiz aranın ardından 5.hafta müsabakasında Tuzlaspor’u konuk edecek.