Liglere Milli Ara

Haber: Aysun Beykoz

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın, 11 Ekim Çarşamba günü evinde oynayacağı Hırvatistan hazırlık maçı, 15 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Rusya ve 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Macaristan Uluslar Ligi maçları nedeniyle hafta sonu Süper Lig ve TFF 1.Ligde oynanacak maçlar sonrası liglere 1 hafta ara verilecek. Bu kapsamda 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor’a konuk olacak olan temsilcimiz Beypiliç Boluspor liglere verilecek ara dolayısıyla yaklaşık 2 hafta dinlenme ve toparlanma şansına sahip olacak. 6-7-8 Kasım tarihlerinde oynanacak maçlar sonrası verilen ara nedeniyle mücadelelere Kasım ayının sonlarına kadar müsabaka oynanmayacak. Lig maçları aranın ardından 20-21-22 Kasım tarihlerinde oynanacak olan maçlarla yeniden start alacak. Temsilcimiz aranın ardından 10.hafta müsabakasında Ankaraspor’u konuk edecek.