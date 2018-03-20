Haber: Semih Baykal

A Milli Takımımızın 23 Mart'ta Antalya'da, İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçları nedeniyle Spor Toto 1. Lig ve Süper Lig’e, 1 hafta ara verilecek. Milli aranın ardından liglerde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Boluspor, milli maç arası nedeniyle Bolu’da 1 hazırlık maçı oynayacak.

Arada rakip Fenerbahçe

Kırmızı beyazlılar milli maç arasında Süper Ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecekler. Mücadele 23 Mart Cuma günü saat 18.00’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak Boluspor takımı ligin28. hastasında 18 Mart Pazar günü oynanan Samsunspor maçının ardından futbolculara 3 gün izin verildi. Milli maç aranın ardından Kırmızı-beyazlılar aranın ardından ligin 29.hafta mücadelesinde evinde Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek.