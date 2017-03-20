Haber: Esra Öztürk

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Futbol Şampiyonası Finalleri'ne katılma mücadelesi veren A Milli Takım'ın, 24 Mart’ta Antalya'da oynayacağı Finlandiya ve 27 Mart’ta Eskişehir’de oynayacağı Moldova hazırlık maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verildi. Türkiye ile Finlandiya arasındaki karşılaşma, 24 Mart Cuma günü saat Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Bu maçtan sonra 27 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Türkiye-Moldova hazırlık maçı ise 19.15’te Eskişehir Yeni Stadyumu’nda.

G.Antep BB maçı ile devam...

Temsilcimiz Boluspor, Giresunspor ile oynadığı maçın ardında maçından sonra yaklaşık 2 haftalık araya girdi. Kırmızı-beyazlılar aranın ardından 1 Nisan Cumartesi günü 26.hafta mücadelesinde G.Antep BB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.