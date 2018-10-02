HABER:Esra Öztürk

İlk kez birden fazla ülkede oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri’ne katılma mücadelesi veren Türkiye’nin, Bosna Hersek ile 11 Ekim’de Rize’de oynayacağı hazırlık ve 14 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Rusya’da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verilecek. 5-6-7 Ekim’de Süper Ligde ve TFF 1.Ligde oynanacak olan 3.hafta maçları sonrası 1 haftalık ara gerçekleşecek.

Ara sonrası Balıkesir maçı ile devam…

Temsilcimiz Boluspor, Giresunspor ile oynayacağı maçın ardında maçından yaklaşık 14 gün araya girecek. Kırmızı-beyazlılar aranın ardından 20 Ekim’de 9.hafta mücadelesinde Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.