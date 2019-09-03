Liglere Milli Takım Arası Verildi

Haber: Erdal Tanrıverdi

A Milli takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası H grubu elemelerinde Andorra ve Moldova ile oynayacağı maçlardan dolayı, TFF 1. Lig’de ve Süper Ligde 3.Hafta maçları sonrası ara verildi. A Milli Takımımız H Grubu maçları kapsamında 7 Eylül’de Andorra ile Beşiktaş Park’ta, 10 Eylül’de ise deplasmanda Moldova oynayacağı maçları nedeniyle liglere 1 hafta ara verildi. 30-31 Ağustos- 1 Eylül 2019 tarihlerinde Süper Ligde ve Spor Toto 1.Ligde oynanacak olan 3.hafta maçları sonrası 1 haftalık ara gerçekleşecek.

Ara sonrası Altay maçı ile devam…

Temsilcimiz Boluspor, BB Erzurumspor ile oynadığı maçın ardından yaklaşık 15 günlük araya girdi. Kırmızı-beyazlılar aranın ardından 15 Eylül’de 4.hafta mücadelesinde İzmir ekibi Altay ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.