Ligleri virüs sardı!

Haber: Ceylan Beykoz

Tüm dünyayı yaklaşık bir yıldır etkisi altına alan Koronovirüs yine gaza bastı… Tüm ülkelerden vaka sayılarının pik yaptığı haberi gelirken, spor dünyası da bundan nasibini aldı. Hem Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden hem de Türkiye'de mücadele eden takımlardan her gün yeni vaka bildirileri yapılıyor. Dün Galatasaray, Sivasspor ve Erzincanspor pozitif çıkan test sonuçları olduğunu duyurdu. Galatasaray'ın daha önce milli takımlarda yapılan tetkiklerde iki oyuncusu (Babel- Omar) pozitif çıkmıştı. Dün de 3 oyuncunun test sonuçlarının pozitif olduğu ve karantina sürecinin başladığı duyuruldu. Arda Turan sosyal medyadan pozitif olduğunu açıklarken, diğer iki ismin Belhanda ve Okan Kocuk olduğu öğrenildi. Bu arada Babel, Hollanda Milli Takımı'nın Polonya kafilesinde yer almayarak tedavi için Hollanda'da kaldı. Demir Grup Sivasspor da bir futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu ve kırmızı-beyazlılarda sayı 3'ü buldu. Konyaspor'un kalecisi İbrahim Sehic de Bosna Hersek Milli Takımı'nda virüse yakalandı. Erzincanspor ise 5 vaka ile açıklamalara katıldı.

HÜKMEN YENİLGİ HAFTAYA MASADA

Vaka sayılarının artmasının ardından gözler TFF'ye çevrildi. Başkan Nihat Özdemir ilk kez 'Hükmen yenilgi'nin uygulanabileceğini dillendirdi. Bu konunun federasyonun önümüzdeki hafta yapacağı olağan toplantıda masaya yatırılacağı ve son kararın verileceği öğrenildi. Takımlara, maçlara altyapıdan alacakları oyuncularla 35 kişilik kadro oluşturma şansı da verilecek. Bilindiği üzere takvim sıkışıklığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda vaka nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar hükmen yenik sayılıyor.

KULÜPLERİMİZDEKİ KOVİD-19 VAKALARI

G.SARAY: 5 futbolcu (Omar, Babel, Arda, Belhanda, Okan Kocuk). SİVAS: 3 futbolcu. GAZİANTEP: 3 futbolcu. F.BAHÇE: 1 futbolcu (Enner Valencia). BEŞİKTAŞ: 1'i kadro dışı 5 futbolcu toplamda 8'i buldu. KONYA: 3 futbolcu, 3 personel. BAŞAKŞEHİR: 1 futbolcu. KAYSERİ: 1 futbolcu, 1 antrenör. ANTALYA: 4 futbolcu, 1 kulüp personeli. RİZE: Remy'nin de aralarında olduğu 3 futbolcu. GÖZTEPE: 2 futbolcu, 1 teknik heyet personeli. G.BİRLİĞİ: 2 futbolcu, 2 personel. SAMSUN: Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve genel menajer. ESKİŞEHİR: Biri futbolcu 2 kişi. BOLUSPOR: 10 futbolcu, 1 antrenör, 1 sağlık personeli ve 4 çalışan izolasyonda. ERZİNCAN: 5 futbolcu.