Liglerin başlama tarihleri açıklandı!

Haber: Ceylan Beykoz

Buna göre ilimizi temsil eden kulüplerden Bolu Belediyespor Kadın Takımı 3 Ekim’de, Sebenspor Erkek takımı ise 4 Ekim’de yeniden parkeyle buluşacak. Bu arada, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle oluşabilecek yeni duruma göre tarihlerin revize edilebileceği belirtildi. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda Kadınlar ve Erkekler Süper Lig ile 1. Lig müsabakalarının planlanan başlangıç tarihleri, THF Teknik Kurulunca yapılan değerlendirmeler sonucunda şu şekilde oluştu:

- Erkekler Süper Lig: 26 Eylül

- Kadınlar Süper Lig: 27 Eylül

- Erkekler 1. Lig: 4 Ekim

- Kadınlar 1. Lig: 3 Ekim

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