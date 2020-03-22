'LİGLERİN BAŞLAMASI SALGININ GEÇMESİNE BAĞLI'

Haber: Aysun Beykoz

Liglerin Nisan ortasında başlayacağına yönelik iddiaları da yanıtlayan Özdemir, bu iddiaların asılsız olduğunu, liglerin başlamasına Türkiye'nin salgın hastalıkla mücadeleyi atlattığı döneme göre karar vereceklerini sözlerine ekledi.

'KULÜPLER FUTBOLCULARLA VE BANKALARLA MASAYA OTURACAK'

Maçların ertelenmesiyle birlikte gelirleri bıçak gibi kesilen spor kulüpleri ise önümüzdeki haftadan itibaren borçlu oldukları bankalarla ve maaş ödeyecekleri futbolcularla masaya oturmaya hazırlıyor. Avrupa liglerinde yaşanan örnekleri de hatırlatan spor kulübü yöneticileri, mücbir sebebin olduğu olağanüstü bir süreçten geçildiğini ve oluşan yeni durum ile ilgili gerekli çalışmaları başlattıklarını, önümüzdeki haftadan itibaren gerekli aksiyonların alınmaya başlayacağını kaydetti. Yöneticiler, TFF'den de bir yönlendirme beklediklerinin altını çizdi.

'HAFTALIK TRİBÜN HASILATI KAYBI 6.2 MİLYON TL'

Önceki hafta seyircisiz oynanan maçlarda Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında oluşan tribün gelirlerinin kaybının toplam 6.2 milyon TL olduğu öğrenildi. Bu kaybın 4 milyon TL'sinin Galatasaray-Beşiktaş derbisine, 1.2 milyon TL'sinin Trabzonspor-Başakşehir, 250 bin TL'sinin TFF 1. Lig, kalan tutarın diğer Süper Lig müsabakalarının kaybı olduğu belirtildi. Öte yandan derbi maçlarının olmadığı haftalarda Süper Lig'de bilet satışlarının toplamda ortalama 4.5-5 milyon TL civarında seyrettiği ifade edildi. Liglerin ertelenmesi nedeniyle kulüplerin seyircisiz haftada olduğu gibi bir gelir kaybı olmayacağı, sadece bu gelirlerin maçların başlamasıyla kulüplerin kasasına girmeye başlayacağını da belirtelim.