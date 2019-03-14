Liseler Arası 1.Futsal Turnuvası Başladı

Haber: Gönül Olutürk

Turnuvaya Hacı Sadık Öztosun Anadolu Lisesi, Gerede Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gerede Fen Lisesi, İbrahim Hilmi Koçbeyoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Gerede Anadolu Lisesi katıldı. Dün oynanan karşılaşmalar şu şekilde sonuçlandı; Esentepe Aşçılık M.T.A.L 0-2 Gerede Anadolu Lisesi, İ.HilmiKoçbeyoğlu M.T.A.L 7-3 Gerede M.T.A.L, Gerede Fen Lisesi 2-4 H.SadıkÖztosun Anadolu Lisesi . Grup maçlarının sona ermesiyle birlikte Gerede Anadolu Lisesi, H.SadıkÖztosun Anadolu Lisesi, Gerede Fen Lisesi, İ.HilmiKoçbeyoğluM.T.A.L yarın finale yükselen takımlar oldu. Yarı final müsabakaları ise 11 Mart Pazartesi günü oynandı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, turnuvaya ilçemizde bulunan güzide okullarımızdan 6 takım katıldı.İlçemizdeki liseler arasında birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, kaynaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla bu turnuvayı düzenledik. Turnuvaya katılan tüm okullarımıza başarılar dilerim’’ dedi.