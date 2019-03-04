Liselerde Yarı Finaldeyiz

Haber: Gökhan Aksoy

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bolu Hentbol İl Temsilcisi M.BahittinGülgör, “Liseler Türkiye Şampiyonası Grup müsabakalarında iki maçını da kazanarak namağlup Türkiye Yarı Finallerine Yükselen Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi Bayan Hentbol takımımızı, Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz Ferhat ve Halim hocalarımızı, BoluBelediyespor Hentbol takımımız Antrenörü Erhan Özdemir hocamızı ve tabi ki tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Diğer yandan yine 3-6 Nisan tarihlerinde yarı finallerde mücadele eden Bolu Spor Lisesi Hentbol Takımını da tebrik ediyorum” sözlerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 16:06