Listeye Giren Son İsim Bünyamin Süral

Haber: Ceylan Beykoz

Yaklaşık 15 yıldır Türk futboluna hizmet eden tecrübeli çalıştırıcı ile bir görüşme yapan Boluspor yönetimi hocanın şartlarını öğrenerek son görüşme için ön bilgi aldı. Listesinde bir çok isim bulunan kırmızı beyazlı yöneticiler Bünyamin hoca ile ilgili maddi konuları ve teknik ekibinin detaylarını öğrenirlerken, Süral'in teknik ekibinde Bolu'dan bir yardımcı talebini ise oldukça olumlu karşıladılar. Genel olarak yapılan görüşmenin ardından Boluspor yönetiminin ilk hazırlık kampının başlayacağı cumartesi günü öncesi son bir toplantı yaparak hoca konusunu netleştirmesi bekleniyor. Yeni teknik direktörüne imzayı attırmak isteyen Boluspor'un listesinde Uğur Tütüneker, Serkan Özbalta ve Bünyamin Süral isimleri listenin başı çekiyor.