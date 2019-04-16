Lösemili Melek’e Anlamlı Jest

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Lösemili Melekler ve Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Muhammed Kıvrak ve Denetleme Kurulu Başkanı Coşkun Gökmen’in organizasyonu ile önceki gün Çaygökpınar Köyü’nde oturan Zennur Çay’a özel bir doğum günü organizasyonu yapıldı. Organizasyonda tamamıyla Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünleri kullanıldı. Abisi Fatih Çay’a koyulan teşhis sonrası annesinin terk ettiği ve babası ile babaannesinin sahiplendiği Zennur Çay için Beşiktaşlı özel bir pasta yapıldı. Evin duvarları siyah-beyaz renklere boyandı. Dernek üyelerinin çocuklarının da bulunduğu doğum gününde siyah-beyazlı balonlar da etrafı süsledi. Hayırsever bir vatandaşın cep telefonu hediye ettiği Zennur ve kardeşi Fatih’in mutluluğu gözlerinden okunuyordu.