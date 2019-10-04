Lotus Otel'de Moral Kahvaltısı

Bugün Balıkesirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Boluspor Abant’ta moral kahvaltısında yönetimle bir araya geldi.

Lotus Otel'de Moral Kahvaltısı

Haber: C.Kutay Aykan

Ligde istediği sonuçları bir türlü alamayarak taraftarlarını ve camiayı üzen Boluspor’a moral kahvaltısı Abant Lotus Otel’den geldi. Kara bulutları dağıtmak isteyen Boluspor’da futbolcular, teknik heyet ve yönetim Abant Lotus Otel'in davetiyle dün sabah kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kırmızı-beyazlı kafilenin maç öncesi verilen bu kahvaltıyla moral kazandığı gözlendi. Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Davetleri, ilgi ve alakalarından dolayı Abant Lotus Otel ve çalışanlarına teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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