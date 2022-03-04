“Maalesef spora siyaset karışmıştır”

Türkiye Değişim Partisi Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Genç, bir basın toplantısı düzenleyerek, Türk Futbolu'nun içinde bulunduğu kaos ortamı ve sorunlarına değindi.

“Maalesef spora siyaset karışmıştır”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Genç, yaptığı açıklamada: "Bugün Türk Futbolu çok büyük bir bunalım içindedir. Bunun sebepleri bellidir. Ekonomik olarak kulüpler borç batağındadır. Avrupa ve Afrika’nın tüm emekli futbolcuları büyük paralarla ülkemize gelmiştir. Kulüp Yöneticilerinin çoğu hizmet için değil, isim yapmak için gelmişlerdir. Ve son olarak maalesef spora siyaset karışmıştır. Türkiye Değişim Partisi sporu tepeden tırnağa bir düzene sokacak büyük projelerini yakında açıklayacaktır" şeklinde ifadelere yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şampiyonlardan makama ziyaret
Şampiyonlardan makama ziyaret
  1. Spor