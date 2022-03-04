Haber: Erdal Tanrıverdi

Genç, yaptığı açıklamada: "Bugün Türk Futbolu çok büyük bir bunalım içindedir. Bunun sebepleri bellidir. Ekonomik olarak kulüpler borç batağındadır. Avrupa ve Afrika’nın tüm emekli futbolcuları büyük paralarla ülkemize gelmiştir. Kulüp Yöneticilerinin çoğu hizmet için değil, isim yapmak için gelmişlerdir. Ve son olarak maalesef spora siyaset karışmıştır. Türkiye Değişim Partisi sporu tepeden tırnağa bir düzene sokacak büyük projelerini yakında açıklayacaktır" şeklinde ifadelere yer verdi.