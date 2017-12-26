HABER: Semih Baykal
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turunda mücadele eden Boluspor takımının Akhisarspor’la oynayacağı maç A2’den yayınlanacak.Kupada Son 16 Turu heyecanı 3 farklı kanalda yaşanacak. Son 16 Turu naklen yayın akışı şöyle:
27 Aralık Çarşamba
15:00Giresunspor – IstanbulBasaksehir (A Spor)
16:30Kayserispor – Antalyaspor (A2)
18:30Atiker Konyaspor – Trabzonspor (A Spor)
20:30 Fenerbahçe – Istanbulspor (ATV)
28 Aralık Perşembe
16:30Boluspor – Akhisar Bld. Genç. (A2)
20:30Besiktas – Osmanlispor FK (A2)
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