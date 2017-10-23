Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye’nin kilitlendiği ve Avrupa ülkelerinde de yayınlanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı Pazar akşamı büyük heyecan yarattı. Heyecan Bolu’da doruk noktasına ulaştı. Bir çokcafe ve restoranlar Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlarla doldu taştı.

Maç öncesi en güzel kare ise Bilim Koleji idarecisi ve Türk Dili – Edebiyat öğretmeni Aykut Karagüzel(GS), Can yemek şirketi sahibi Abdullah Ayarcan(GS) öğretmen Ateş Dinler(BJK), MERİT bilgisayar sahibi Feyzullah Güneş(FB), Feyzullahın oğlu Furkan Güneş(FB), öğretmen Serkan Karaduman(GS) veFeyzullahın oğlu Faruk Güneş(FB) maç öncesi böyle bir fotoğraf karesi vererek dostluğun ne kadar güzel ve şahane olduğunu vurguladılar.