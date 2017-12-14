Haber: Semih Baykal
TFF 1.Ligin 16.haftasında 16 Aralık Cumartesi gücü saat 13.00’da Boluspor ile Eskişehirspor takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak mücadele Bein Sport Max 1’den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1.Ligin 16.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;
15 Aralık Cuma
18.00: Balıkesirspor Baltok – Gazişehir Gziantep FK: Bein Sport Max 1
16 Aralık Cumartesi
13.00: Boluspor – Eskişehirspor: Bein Sport Max 1
13.00: Gaziantepspor – Denizlispor: Bein Sport Max 2
15.30: Çaykur Rizaspor – Ümraniyespor: Bein Sport Max1
17 Aralık Pazar
13.00: Elazığspor – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bein Sport Max 1
13.00: Altınordu – Adana Demirspor: Bein Sport Max 2
15.30: MKE Ankaragücü - Grandmedical Manisaspor: Bein Sport Max 1
18.00: Samsunspor – Akın Çorap Giresunspor: Bein Sport Max 1
18 Aralık Pazartesi
18.00: Adanaspor – İstanbulspor: Bein Sport Max 1
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