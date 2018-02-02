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02 Şubat 2018 Cuma
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    • Maç Bein Sport Max 1’de

    TFF 1.Ligin 20.hafta maçlarının naklen yayın akışı belli oldu. Yapılan açıklama göre Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor maçı Bein Sport Max 1’den canlı olarak yayınlanacak.

    02 Şubat 2018 Cuma 09:58
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    Maç Bein Sport Max 1’de

    Haber: Esra Öztürk

    TFF 1.Ligin 20.haftasında 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor, Gaziantep Stadyumunda karşılaşacak. Gaziantep’te oynanacak mücadele Bein Sport Max 1’den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1.Ligin 20.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

    3 Şubat Cumartesi

    13.00: Ümraniyespor – Adanaspor A.Ş: Bein Sport Max 1

    13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Çaykur Rizespor A.Ş: Bein Sport Max 2

    15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor: Bein Sport Max 1

    4 Şubat Pazar

    13.00: MKE Ankaragücü – Elazığspor: Bein Sport Max 1

    13.00: Adana Demirspor – Samsunspor: Bein Sport Max 2

    15.30: Denizlispor – Eskişehirspor: Bein Sport Max 1

    18.00: Akın Çorap Giresunspor – İstanbulspor A.Ş: Bein Sport Max 1

    5 Ocak Pazartesi

    18.00: Altınordu A.Ş – BalıkesirsporBaltok: Bein Sport Max 1

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