Haber: Esra Öztürk

TFF 1.Ligin 20.haftasında 3 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor, Gaziantep Stadyumunda karşılaşacak. Gaziantep’te oynanacak mücadele Bein Sport Max 1’den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1.Ligin 20.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

3 Şubat Cumartesi

13.00: Ümraniyespor – Adanaspor A.Ş: Bein Sport Max 1

13.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Çaykur Rizespor A.Ş: Bein Sport Max 2

15.30: Gazişehir Gaziantep FK – Boluspor: Bein Sport Max 1

4 Şubat Pazar

13.00: MKE Ankaragücü – Elazığspor: Bein Sport Max 1

13.00: Adana Demirspor – Samsunspor: Bein Sport Max 2

15.30: Denizlispor – Eskişehirspor: Bein Sport Max 1

18.00: Akın Çorap Giresunspor – İstanbulspor A.Ş: Bein Sport Max 1

5 Ocak Pazartesi

18.00: Altınordu A.Ş – BalıkesirsporBaltok: Bein Sport Max 1