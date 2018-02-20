Haber: Gönül Olutürk



Spor Toto 1. Ligin 23.haftasında 22 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da Boluspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele Bein Sport Max 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 23.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

21 Şubat Çarşamba

16.00: Denizlispor – Ümraniyespor: Bein Sport Max 1

16.00: Eskişehirspor – Gazişehir Gaziantep FK: Bein Sport Max 2

19.00: Tetiş Yapı Elazığspor – Akın Çorap Giresunspor: Bein Sport Max 2

19.00. İstanbulspor – Grandmedıcal Manisaspor: Bein Sport Max 1

22 Şubat Perşembe:

16.00: Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bein Sport Max 1

19.00: Adanaspor-Adana Demirspor: Bein Sport Max 1