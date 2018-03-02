Haber: Esra Öztürk

Spor Toto 1. Ligin 25.haftasında 4 Mart Pazargünü saat 15.30’da Boluspor – MKE Ankaragücü takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak olan mücadele Bein Sport Max 1’den canlı olarak yayınlanacak. Spor Toto 1. Ligin 25.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

3 Mart cumartesi

13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: Bein Sport Max 2

13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor: Bein Sport Max 1

15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Bein Sport Max 2

15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Bein Sport Max 1

4 Mart pazar

13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Bein Sport Max 1

15.30 Adanaspor-Altınordu: Bein Sport Max 2

15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü: Bein Sport Max 1