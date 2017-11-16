Haber: Esra Öztürk

Ligin 12. Haftasında 20 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’da Gaziantep Stadyumunda oynanacak Gaziantepspor ile Boluspor maçı Bein Sports Max 1’den yayınlayacak. TFF 1.Ligin 12.Haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde:

17 Ekim Cuma

18.00: Ankaragücü – Denizlispor: Bein Sports Max 1

18 Ekim Cumartesi

13.00: BB. Erzurumspor – Ümraniyespor: Bein Sports Max2

13.00: GrandmedıcalManisaspor – Elazığspor: Bein Sports Max 1

15.30: Adana Demirspor – Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Bein Sports Max 1

19 Ekim Pazar

13.00: BalıkesirsporBaltok – Eskişehirspor: Bein Sports Max 2

13.00: Samsunspor – Adanaspor A.Ş: Bein Sports Max 1

15.30: Altınordu A.Ş – Akın Çorap Giresunspor: Bein Sports Max 1

18.00: Çaykur Rizespor A.Ş – İstanbulspor A.Ş: Bein Sports Max 1

20 Ekim Pazartesi

18.00: Gaziantepspor – Boluspor: Bein Sports Max 1