Haber: Esra Öztürk

TFF 1.Ligin 14.haftasında 3 Aralık Pazar gücü saat 13.00’da Boluspor ile Adanaspor takımları Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak. Bolu’da oynanacak mücadele BeinSportMax 1’den canlı olarak yayınlanacak.TFF 1.Ligin 14.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışı şu şekilde;

2 Aralık Cumartesi

13.00: Çaykur Rizespor A.Ş – Denizlispor: BeinSportMax 2

13.00: MKE Ankaragücü – Ümraniyespor: BeinSportMax 1

15.30: Samsunspor – Eskişehirspor: BeinSportMax 1

3 Aralık Pazar

13.00: Boluspor – Adanaspor A.Ş:BeinSportMax 1

13.00: Gaziantepspor – İstanbulspor A.Ş: BeinSportMax 2

15.30: Adana Demirspor – Elazığspor: BeinSportMax 1

15.30: BalıkesirsporBaltok – Akın Çorap Giresunspor:BeinSportMax 2

4 Aralık Pazartesi

18.00: Büyükşehir Belediye Erzurumspor – GrandmedicalManisaspor:BeinSportMax 1